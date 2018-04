Oxxo abrirá su segunda caja tras el trolleo de 7-Eleven

REDACCIÓN 10/04/2018 04:05 p.m.

Hace algunas semanas la cadena de tiendas Oxxo fue blanco de memes en la red tras la atinada respuesta que dio su competencia 7-Eleven al decir que, es imposible de encontrar segunda caja abierta en Oxxo. La franquicia tomó el comentario para bien y se dispuso a solucionar este problema.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la tienda de autoservicio confirmó que iniciará una estrategia para abrir la segunda caja de sus tiendas, con el fin de que los clientes no esperen mucho tiempo ni hagan grandes colas.

MIRA COMO FUE EL ENSAYO DE LA ÉPICA PELEA DE "ROCKY I"

No hay nada que en OXXO no puedas encontrar. RT si estás de acuerdo.

A través de calcomanías está anunciando que, si en la fila hay más de 4 personas, Oxxo abrirá su segunda caja para agilizar su servicio.

La tienda, propiedad de FEMSA, explicó que la función de la segunda caja es con fines administrativos, pero que ahora buscarán que esta funcione si es que los clientes la necesitan.

En algunos lugares ya están operando las dos cajas en las tiendas Oxxo, sin embargo, aún falta enterar y capacitar a muchos empleados sobre esta nueva regla.

Oh, desde que trabajo para FEMSA (específicamente dando soporte a Oxxo) he conocido la razón por la cual, a diferencia de 7-Eleven, Oxxo no abre su caja 2.