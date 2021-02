Trump pide a la OTAN que suba gasto militar al 4% y critica a Alemania

El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó este miércoles que los países miembros de la OTAN eleven el gasto militar hasta el 4 por ciento de sus respectivos PIB, frente al 2 por ciento acordado en la cumbre de Gales de 2014, y criticó a Alemania tanto por su política energética como por su inversión en Defensa.

Donald Trump a provechó cada ocasión y cada plataforma, cada reunión y cada cámara de televisión, para llevar la discusión a su terreno, pero esta vez ya no cogió a casi nadie por sorpresa. Llamó "morosos" a sus aliados por no gastar todo lo que se comprometieron a gastar en Defensa hace cuatro años. Acusó a Alemania de ser "prisionera" de Rusia. Y hasta espetó en la sala, justo antes de salir a un encuentro bilateral, que dedicar un 2% del PIB no es suficiente para los miembros de la OTAN, sino que debería aumentarse hasta el 4%.

Drogas y sexo, las salvajes fiestas de Trump antes de ser presidente

Uno tras otro, los jefes de Estado y de Gobierno dejaron este miércoles las instalaciones de Bruselas señalando que hay que ignorar la palabrería y centrarse en los gestos; que Trump ladra, pero el Pentágono cabalga. Y que la senda en la que se mueven todos va por el buen camino.

Si pide un 4% del PIB cuando la mitad es ya imposible y además ya lo había hecho el año anterior, se tiran balones fuera y se elogian los aumentos ya realizados, pero nadie se lo toma demasiado en serio.Pero que el presidente no sea de fiar no quiere decir que las peticiones de Washington sean disparatadas o que lo tomen por estúpido, pues su capacidad para dividir y presionar es altísima.

Por eso mismo, los 29 dejaron claro ayer que "reafirman el compromiso inquebrantable" acordado en 2014 de aumentar los gastos, la inversión y las capacidades de la OTAN en 2024. Al césar lo que es del césar.

"Hemos tenido discusiones, desencuentros, pero lo más importante es que hemos tomado decisiones para reforzar nuestras Alianza. Todos estamos de acuerdo en que no hay un reparto justo de la carga. Centrémonos primero en el 2%, que es lo que hemos acordado y para lo que queda mucho", replicó el secretario general, Jens Stoltenberg.

El presidente de la primera potencia mundial también criticó que Alemania destine solo algo más del 1 por ciento del PIB al gasto militar, mientras que Estados Unidos aportó en 2017 el 3.57 por ciento, según los datos de la Alianza.

En el caso concreto de Alemania, señaló que es "un país rico" y que podría incrementar "mañana" la inversión y "no tener problema".

No creo que sea justo hacia los Estados Unidos, así que tendremos que hacer algo", dijo.

Sin embargo, en un encuentro posterior con la canciller alemana, Angela Merkel, ambos aseguraron que mantienen una "buena relación" y son "buenos socios".

Trump precisó que planteó la cuestión del gasoducto a la canciller.

El mandatario se reunió, asimismo, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y destacó su buena relación con el galo.