El ostentoso patrimonio del Grupo Osorio Chong, según informes de la Función Pública

Relojes Cartier, automóviles premium, departamentos, terrenos y residencias valuados en 9 mdp son parte del patrimonio que los miembros del Grupo Hidalgo, notificaron a la SFP

Áxel Chávez / La Silla Rota 20/04/2018 00:35 a.m.

El ostentoso patrimonio del Grupo Osorio Chong, según informes de la Función Pública. (Foto: Proceso)

Relojes de la exclusiva marca italiana Cartier, automóviles premium, departamentos, terrenos y residencias que valúan hasta en 9 millones de pesos son parte del patrimonio que los miembros del Grupo Hidalgo, liderado por el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, notificaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) mientras fueron parte de la administración de Enrique Peña Nieto y se erigieron como el segundo bloque más poderoso del sexenio, sólo detrás del de Atlacomulco.

En 40 declaraciones patrimoniales, que La Silla Rota revisó en el Registro de Servidores Públicos del gobierno federal, el exaspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la república y seis de sus principales colaboradores dieron cuenta de ingresos anuales superiores a los dos millones de pesos por sus cargos públicos, así como de adquisiciones de propiedades durante el mandato peñanietista, no obstante la reserva parcial o total de bienes que hicieron válida en diferentes años.

El secretario cuyo patrimonio, dice, "no creció"

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2016, Miguel Osorio recibió, como pago por sus servicios, 10 millones 721 mil 239 pesos de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la suma de los ingresos públicos que reportó en siete declaraciones de patrimonio. Sin embargo, en el informe final que presentó el 9 de marzo de 2018, no incluyó la ganancia de 2017 ni de los diez días que laboró el último año, antes de renunciar para obtener una senaduría plurinominal por el PRI.

Esa ganancia representa 332 años y cuatro meses de trabajo de un mexicano que gane el salario mínimo.

Según la información que el exreponsable de la política interna proporcionó a la Función Pública, en diez años, mientras gobernó Hidalgo, integró el equipo de campaña de Peña Nieto y fue parte del gobierno federal, no se hizo de propiedades, pero su cónyuge –quien fue directora general del sistema DIF nacional–, sí.

El político originario de Pachuca dijo ser dueño un terreno de 626 metros cuadrados, con valor de un millón 120 mil 315 pesos, que adquirió el 14 de junio de 2007, y otro predio de 176 m2, que tiene desde el 7 de julio de 2000 y cotizó en 53 mil 272 pesos, además de un palco de 30 mil pesos que posee desde el 27 de abril de 2001 y menaje de casa.

Aunque el jefe del Grupo Hidalgo no da cuenta de nuevos bienes, las tres declaraciones que no restringió Laura Ibernia Vargas Carrillo revelan que el 2 de marzo de 2011, 29 días antes de que Osorio Chong dejara la gubernatura de Hidalgo, y ella la presidencia del sistema DIF estatal, compró de contado un departamento de 60 metros cuadrados, en 27 mil 500 pesos, mientras que en 2012, también con un solo pago, hizo dos operaciones en un mismo día, el 12 de julio, para adquirir una casa de 9 millones 135 mil 25 pesos y un terreno de 1.07 hectáreas en 450 mil 545 pesos, los cuales, acotó, fueron inscritos con los folios 1721 y 1722, tomo1, libro 1, sección 1, del Registro Público de la Propiedad.

Aunado a ello, expuso que poseía una casa de 531 mil 688 pesos que le donó su padre el 29 de abril de 2008 (cuando estaba a cargo del organismo asistencial en Hidalgo), y de un predio de 220 mil 334 pesos del que es dueña desde el 8 de febrero de 2001, además de muebles cuyo costo no definió. En su carrera, no da cuenta de ingresos que no deriven de los cargos públicos.

Sólo en 2014, indicó haber recibido 2 millones 163 mil 192 pesos del DIF, y el año siguiente, 2 millones 877 mil 17 pesos. Asimismo, informó sobre la venta de su terreno, que había valuado en 450 mil pesos, en 680 mil pesos.

Márquez, el funcionario que compró auto de lujo y tres inmuebles

Oficial mayor en el periodo en que Miguel Osorio fue secretario de Gobernación, Jorge Francisco Márquez Montes adquirió tres inmuebles y un automóvil premium mientras ejerció el cargo; además, por sus servicios la Secretaría pagó 7 millones 51 mil 158 pesos del 5 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2016. Los ingresos de 2017 no fueron incluidos en la declaración final que presentó el exfuncionario el 8 de marzo de 2018.

En el documento inicial que envió a la Secretaría de la Función Pública el 30 de enero de 2013, dio cuenta de muebles valuados en medio millón de pesos y de cuatro propiedades, entre ellas una casa y un departamento adquiridos a crédito, de 850 mil y de 2 millones 986 mil 176 pesos. Este último, refirió, lo obtuvo el 8 de junio de 2011, tres meses después de culminar su encargo como coordinador de asesores de Osorio, cuando éste fue gobernador de Hidalgo.

Una casa de 880 mil pesos, recibida por herencia el 15 de abril de 1994, y un terreno de 113 mil pesos pagado de contado el 10 de noviembre de 2005 –siete meses después de ser contratado como coordinador de asesores–, así como una Honda Pilot LX de 457 mil pesos y un CRV-EXL de 300 mil 700 pesos, completaban su patrimonio inicial.

Aunque el resto de años restringió parcialmente datos sobre sus bienes, en el informe de 2014 incorporó otra casa, a crédito, cuya operación, indicó, hizo el 27 de noviembre de 2013, pero no proporcionó el monto ni datos del Registro Público de la Propiedad.

En tanto, en el de 2016 incluyó la compra de un departamento de un millón 300 mil pesos que hizo el 16 de diciembre de 2015 y de otra vivienda de 350 metros de construcción el 9 de febrero, de la cual no especificó el precio. Ambas operaciones, en un solo pago. Además, notificó la venta de una casa en un millón 300 mil pesos.

De automóviles, reportó un Mini Cooper 2016, que pagó en una sola exhibición el 23 de enero de ese año, pero no especificó la cantidad.

El 15 de marzo pasado, Santiago Nieto Castillo, exfiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, declaró a The Wall Streed Journal que un alto funcionario de la Segob le ofreció dinero para preservar la "buena relación" con el gobierno. Aunque Nieto no reveló la identidad del personaje, el medio estadunidense identificó a Jorge Márquez como el responsable, pero éste negó haber incurrido en el posible intento de soborno.

El patrimonio de Nuvia, la aspirante al Senado

En la declaración inicial que presentó el 18 de febrero de 2013, disponible en el sistema Declaranet, Nuvia Mayorga, excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actual candidata del PRI al Senado, indicó que pagó de contado una Grand Cherokee LTD Premium 4X2, modelo 2011, el 20 de septiembre de 2010 –mientras era secretaría de Finanzas de su estado natal–. El valor de la operación, reportó, fue de 575 mil 100 pesos.

También dijo ser dueña, desde el 13 de febrero de 2002, de un local de 10 metros de terreno y misma medida de construcción que cotizó en 180 mil pesos, además de muebles y accesorios de casa, los cuáles no cuantificó en pesos.

Al modificar el estatus de su patrimonio el 27 de mayo de 2014, notificó la venta de su Grand Cherokee, en 300 mil pesos, y haber ganado en su primer año en la CDI 2 millones 190 mil 660 pesos, además de obtener otros ingresos por 300 mil pesos de los cuáles no existe especificación.

A partir de la declaración 2015, realizada el 27 de mayo, clasificó su patrimonio. El contenido de cuatro informes, incluido el de conclusión que rindió 5 de marzo de 2018, fue restringido por Mayorga Delgado, que también declaró: "no estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés".

Quien fuera encargada del manejo financiero en el gobierno de Osorio Chong fue mencionada como posible partícipe en transferencias ilegales de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.

El diario Reforma publicó en su edición del 31 de enero que, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CD-MX/1139/2017, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBC) la información de todos los movimientos financieros que realizó Nuvia en 2012, cuando fue presidenta de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

La aspirante al Senado acusó que la difusión de esta información, la cual no aceptó, es parte de lo que calificó como "una guerra sucia", aunque dijo desconocer de quien, supuestamente, proviene, peroafirmó que estar abierta a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Fepade todos los movimientos financieros que realizó en 2012.

El mando policial del Grupo Hidalgo

Tras el asesinato de Marcos Manuel Souverbille González el 19 de septiembre de 2007, atribuido a Los Zetas, el entonces gobernador Miguel Osorio designó a Damián Canales Mena como secretario de Seguridad Pública estatal. Con el arribo del hidalguense a Segob, fue nombrado Jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

En su declaración inicial, del 18 de marzo de 2013, el mando notificó un patrimonio de 7 millones 821 mil 912 pesos, que constaba de muebles, accesorios de casa, dos terrenos, un local, un departamento y una casa –éstos dos últimos, a crédito–. Entre sus bienes, incorporó dos relojes Cartier, "pasha", de 60 mil 899 pesos, y "acero oro", de 35 mil 576 pesos.

En 2013, sus ingresos reportados a la SFP por su cargo en la PF fueron de 1 millón 690 mil 182, y en 2014, de 111 mil 850 pesos, debido a que se incorporó, en abril, al gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México, como secretario de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano, sustituyó como jefe de inteligencia a Ramón Eduardo Pequeño, en julio de 2015.

En 2016 y 2017, así como en su declaración de cierre presentada el 14 de marzo de 2018, no aceptó dar a conocer sus bienes e ingresos obtenidos en su segunda estadía en la administración federal.

Tres miembros más del grupo político que conformó el exsecretario de Gobernación no autorizaron la divulgación de su patrimonio: Paula Hernández Olmos, quien estuvo a cargo del programa Prospera; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, actual candidato a diputado federal por el Partido Verde, coaligado con el PRI y Nueva Alianza, por distrito de Tula, así como Martha Gutiérrez Manríque, coordinadora de Comunicación Social y directora de Radio y Televisión de Hidalgo en el gobierno de Osorio, diputada federal plurinominal –impulsada por su jefe político–, quien tras terminar ese encargo la incorporó como directora de Medios Impresos de la Segob el 16 de agosto de 2016.

Eugenio Ímaz Gispert es otro colaborador cercano del exaspirante a la presidencia, a quien asignó la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cargo del que fue relevado por Alfonso Navarrete Prida, cuando éste fue nombrado secretario de Gobernación; no obstante, en el portal Declaranet el buscador no arroja datos sobre él.

Desde marzo de 2015, La Silla Rota buscó conocer las propiedades del entonces secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Jesús Murillo Karam, el procurador de la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa, cuyo crecimiento económico también se dio a la par de su actividad política; no obstante, la Secretaría de la Función Pública clasificó sus declaraciones patrimoniales como información confidencial, según la respuesta a la solicitud folio 0002700102515.

