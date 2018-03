Espectáculos

Todos los premios por los que compite "La Forma del Agua" en los Oscar

El director Guillermo del Toro ha obtenido los reconocimientos de "Mejor dirección" en casi todas las ceremonias previas al Oscar 2018

REDACCIÓN 04/03/2018 07:36 p.m.

Te compartimos todas las categorías que podría ganar la cinta del director mexicano. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El tres de febrero se dieron a conocer la lista de nominaciones a los Premios Oscar 2018 y el romance fantástico de "La forma del agua" ("The Shape of Water") del director mexicano Guillermo Del Toro, fue la película con más nominaciones.

Recordemos que la película se ha llevado principalmente reconocimientos en los rubros técnicos (Diseño de producción, Música original, etc) en galas como los Globos de Oro y los BAFTA en esta temporada de premios.

Asimismo Guillermo del Toro ha obtenido los reconocimientos de "Mejor dirección" en casi todas las ceremonias previas al Oscar 2018.

A diferencia de años anteriores, la categoría de "Mejor película" esta vez es una incógnita.

ELLAS SON LAS ACTRICES QUE ENTREGARAN EL PREMIO A "MEJOR ACTOR" EN LUGAR DE CASEY AFFLECK

Estas son las nominadas: "La forma del agua", la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" pueden quedarse con el premio, según vaticinan los expertos.

"Get Out", una cinta de terror que muestra las relaciones raciales en EU, se quedó el sábado con el galardón a "Mejor película" en la entrega de los Independent Spirit Awards, el mayor premio de la industria del cine independiente.

A continuación te presentamos todas las categorías en las que compite "La Forma del Agua" de Guillermo del Toro.

Mejor dirección (Guillermo del Toro).

Mejor película (Guillermo del Toro y J. Miles Dale).

Mejor actriz principal (Sally Hawkins).

Mejor actor de reparto (Richard Jenkins).

Mejor actriz de reparto (Octavia Spencer).

Mejor Música (Alexandre Desplat).

Mejor guion original (Guillermo del Toro y Vanessa Taylor)

Mejor fogotografía (Dan Laustsen)

Mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira)

Mejor edición de sonido (Nathan Robitaille y Nelson Ferreira)

Mejor mezcla de sonido (Christian T. Cooke , Glen Gauthier y Brad Zoern)

Mejor edición (Sidney Wolinsky)

Mejor diseño de producción (Paul D. Austerberry , Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin)

