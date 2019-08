"Hace falta pensar para que no nos manipulen": Óscar de la Borbolla presenta "La rebeldía de pensar", una guía para salir del rebaño

En entrevista vía telefónica con YoSoiTú, el escritor, filósofo, ensayista, narrador, poeta y conferencista mexicano Óscar de la Borbolla, nos habló sobre el relanzamiento de su libro "La rebeldía de pensar", el cual fue presentado originalmente en 2006; sin embargo, en aquel entonces, el interés de la editorial se enfocó en promocionar el libro "Álgebra de Baldor", dejando de lado esta joya del pensamiento que hoy resurge gracias al Fondo de Cultura Económica.

Óscar se define asimismo como un filósofo de profesión, amante de la literatura, charlista y experto en medios de comunicación, que gusta de compartir su experiencia en cada rincón al que se le invita. Aunque para él siempre ha sido prioridad su labor como maestro de Ontología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

De la Borbolla es autor de más de 20 libros, uno de los más reconocidos y que se volvió un libro de culto, es "Las vocales malditas"; donde cada relato está escrito con palabras que sólo tienen la misma vocal.

"¡Fingir!, ¿fingir mis crisis?... ¿Ni tisis, ni rinitis, ni bilis? ¡Sífilis! ... ¡Cistitis!... ¡Sífilis, Crispín!... ¿Infringir mi civil vivir?, ¿crispir mi hipil?... Si sin ti, ni vi films. Viví gris sin brindis ni picnics... Si inhibí mi ji ji y vi mi fin... Sí, Crispín, vi mi fin y mi tris...", recitó al teléfono el filósofo con una habilidad impresionante.

?? El filósofo mexicano @oscardelaborbol nos habló de su más reciente libro "La rebeldía de pensar", ensayo práctico y lúdico sobre una práctica que parece estar cada vez más en desuso. #OnceNoticias pic.twitter.com/78tzwubgZj — Once Noticias ???? (@OnceNoticiasTV) August 8, 2019

Retomando la charla sobre "La libertad de pensar", el autor habló sobre el pensamiento de masas y citó un ejemplo sobre religión. La gente va a misa y se sienta a escuchar el sermón del sacerdote, quien explica todo lo que hay en la biblia y la palabra de Dios, muchos se van conformes con lo escuchado, mientras que otros se cuestionan qué tan real es la información que acaban de recibir y así es como nace la rebeldía del pensamiento.

El libro remarca la importancia de aprender a pensar, de cuestionarnos, plantearnos dudas para encontrar respuestas, las cuales no siempre van a encajar con lo que todos piensan. Un concepto que de principio podría parecer confuso, sin embargo, Óscar de la Borbolla lo desmenuza de tal manera que resulta comprensible para todos.

"La libertad de pensar" nació de la confusión que sembró su abuela en Óscar al tratar de educarlo: "Mi abuela tenía una bola de membrillo con la que me golpeaba, me decía "Óscarito come" y lo hacía, "Óscarito no te ensucies" y lo hacía, pero cuando me decía "Óscarito piensa", simplemente no entendía, me confundió.

Tal parece que para aprender a cuestionar una idea es necesario recurrir a la fastidiosa pregunta favorita de todos los niños "¿por qué?".

De la Borbolla presenta en su libro una herramienta de enriquecimiento intelectual, donde toca el sentido de la vida, la libertad, la acción y la felicidad.

El pensamiento es como la caminata, sirve para llegar a una meta o para mantenerse en forma, en buena salud intelectual.

Un libro que a pesar de abordar un tema filosófico, se adapta a la perfección a nuestro día a día, a las decisiones que tomamos como personas; ya sea que nos cuestionemos sobre religión o discutamos con amigos por qué el rock es mejor que el reguetón, también cuando criticamos una serie de moda o al hablar sobre preferencias sexuales. Sí, en todo eso va implícito el pensamiento.



Al pensar relacionamos objetos, pero el pensamiento humano va más allá, relacionamos palabras, luego relacionamos categorías, lo que conlleva a un pensamiento más abstracto; así como cuando relacionamos números nos lleva a un pensamiento matemático, explica Óscar.

La portada del libro es un reflejo más de lo que Óscar quiere expresar, en ella parecen borregos de diferentes colores, los grises van juntos por un mismo camino y de entre ellos resalta uno rojo, lo cual es un símil de cómo el pensamiento nos lleva a diferentes lugares e incluso nos hace distinguirnos del resto.



Hasta ahora, "La rebeldía de pensar" lleva impresos 3 mil ejemplares, los cuales ya están agotados. El libro se encuentra disponible en El fondo de Cultura Económica, Gandhi, el Sótano, Librerías Porrúa, El Péndulo y en su versión digital.

Óscar de la Borbolla finalizó la charla con dos interesante frases dignas de reflexionar: "Estamos en el momento perfecto para aprender a pensar". "Hace falta pensar para que no nos manipulen".

