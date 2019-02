JLo y "Los Avengers" serán algunos de los presentadores en los Oscar 2019

REDACCIÓN 05/02/2019 08:22 p.m.

Daniel Craig, Jennifer Lopez y Tina Fey están entre las estrellas que presentarán la 91ª entrega de los premios Oscar 2019, de acuerdo a lo anunciado por la Academia. A ellos se unirán Constance Wu y Awkwafina, de Crazy Rich Asians, los actores Chris Evans y Brie Larson de "Los Avengers", así como Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron y Tessa Thompson.

De acuerdo con Forbes, la deslumbrante ceremonia, que se desarrollará en el Teatro Dolby en Los Ángeles el 24 de febrero, por primera vez en 30 años se llevará a cabo sin anfitrión, tras decisión de la Academia de no depender de los presentadores después de que Kevin Hart abandonó el cargo.

El comediante y actor, que describió el concierto de presentación como "la oportunidad de su vida", se retiró poco después de que se anunciara en diciembre luego que resurgieran los tuits homofóbicos del actor de 2009 y 2011.

SOBRE LAS NOMINACIONES

Por su parte, "Roma", lidera las nominaciones de este año con 10, incluyendo Mejor Película, Guión original y de actriz para Yalitza Aparicio.

"Roma" se enfrentará al drama histórico The Favorite, que también obtuvo 10 nominaciones, incluidos guiños a Mejor Película, Guión Original y Actriz Principal para Olivia Colman.

La estrella británica Richard E. Grant prácticamente enloqueció a sus fans en la web tras compartir una serie de selfies con una gran cantidad de las estrellas de Hollywood en el Oscars Nominee Luncheon, celebrado en el día de ayer.

Grant, quien está nominado por su papel secundario en Can You Forgive Me?, se declaró a sí mismo que sufría de "rictus sonriente" mientras posaba para selfies con estrellas como Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliot y Glenn Close.

