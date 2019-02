Estas son las actrices que competirán por el Oscar a "Mejor Actriz"

REDACCIÓN 18/02/2019 06:45 p.m.

Estamos a menos de una semana para que se lleve a cabo el evento de cine más importante a nivel mundial, los Oscar.

De acuerdo a El Comercio, uno de las nominaciones más polémicas de este año es la que está encabezada por Yalitza Aparicio que participó en la cinta de Alfonso Cuarón "Roma".

La actriz mexicana fue anunciada cómo una de las nominadas a "Mejor actriz" para los Oscar 2019. A ella se suman otras intérpretes de fama mundial.

Glenn Close, gracias a su rol en "The Wife", que ya le valió el Globo de Oro y los Critics' Choice Awards, otra de las nominadas es la cantante Lady Gaga, por su trabajo en "A Star is Born", quien compite por su primer premio de la Academia en reconocimiento a su labor actoral, recordemos que ya postuló al Oscar en el rubro de "Mejor canción".

Una de las sorpresas de esta premiación fue sin duda el debut y nominación al Oscar de Yalitza Aparicio, la protagonista de la película "Roma". Esta cinta cuenta con 10 nominaciones en los Oscar.

Lista completa de nominados a los Oscar 2019 en la categoría Mejor actriz:

lenn Close ("The Wife")

Lady Gaga ("A Star Is Born")

Olivia Colman ("The Favourite")

Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Yalitza Aparicio ("Roma")

Recuerda que los Premios de la Academia, en su 91ra edición, se entregarán el 24 de febrero. Tras la partida de Kevin Hart como anfitrión, la gala actualmente no tiene maestro de ceremonias.

