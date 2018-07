TRANSICIÓN

ONGs, preocupadas por posturas de Durazo sobre migración

Organizaciones de la Sociedad Civil piden aclarar declaraciones recientes de Durazo al considerar que están en contra de lo promovido por AMLO

Un centenar de Organizaciones No Gubernamentales llamaron a Alfonso Durazo , próximo Secretario de Seguridad Pública, a aclarar sus declaraciones sobre la creación de "una fuerza policiaca fronteriza, altamente especializada (...), que incluye impedir que las personas migrantes indocumentadas y los traficantes de personas crucen México, lo que a menudo hacen con la ayuda de funcionarios corruptos".

Dichas declaraciones, argumentaron, van en contra de lo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado 1 de julio, "vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano, y a todos los migrantes del mundo que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos para irse a ganar la vida a Estados Unidos, es un derecho humano que vamos a defender".

Aglutinadas en cinco bloques de trabajo, las ONG afirmaron que los dichos de Durazo también contradicen las propias declaraciones del futuro funcionario, realizadas hace algunos días, en las que aseguraba "utilizaremos principalmente canales diplomáticos con los países de origen de estos migrantes para llegar a algún tipo de acuerdo".

Las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que de llevarse a cabo la medida propuesta por Durazo, no sólo se atentaría contra el derecho de las personas a migrar; sino que aumentaría el número de violaciones a derechos humanos de esta población. Para muestra, el Plan Frontera Sur que entre 2013 y 2016 incrementó en 116% la detención de personas migrantes, de las cuales más del 85% fueron deportadas a su país, sin una revisión puntual de su caso.

La población migrante en tránsito irregular por México y quienes requieren de protección internacional, necesitan una política migratoria con enfoque de seguridad humana y no una que tenga en el centro la seguridad fronteriza, pues contar con una policía fronteriza no es una medida humanitaria y no garantiza una mejor calidad de vida para estas poblaciones, como lo dejará entrever Alfonso Durazo en su entrevista.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de la mitad de la población migrante en tránsito irregular por México necesitan protección internacional. Mientras que de enero a mayo del 2018 se ha incrementado 29% la detención de mujeres y 82% de niñas migrantes, y 47% de hombres y 95% de niños migrantes, en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2017, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Cabe señalar que el Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador señala que la participación de la sociedad civil, nacional e internacional, es fundamental para la construcción y monitoreo de una política migratoria transversal, que cambie la imagen que se tiene del gobierno sobre el tema, por lo que solicitamos se informen las rutas por las que se generaran los procesos de diálogo con la sociedad civil para la construcción de dicha política migratoria.

