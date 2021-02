Por orinar, reñir o tirar basura, diario 500 capitalinos van a juzgados cívicos

Diariamente son remitidas 500 personas en promedio a los juzgados cívicos de la Ciudad de México.

Las faltas cívicas en que incurren van desde orinarse en la calle, beber en la vía pública, bloquear las banquetas, apartar lugares para automóviles y hasta por no levantar las heces de sus mascotas.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el director de Justicia Cívica de la Ciudad de México, Juan Manuel Hernández, informó que este año 130 mil personas han sido acusadas por faltas administrativas, y calculó que serán menos que el año pasado cuando sumaron 280 mil.

Afirmó que la edad promedio de los infractores es 29 años y que son más los hombres que las mujeres que llegan a los juzgados.

LAS DELEGACIONES DÓNDE SE COMETEN MÁS FALTAS CÍVICAS

Aunque no dio un corte de cifra, sostuvo que la delegación con mayores sancionados es la Cuauhtémoc, algo que atribuye a la población flotante, a la cantidad de ambulantes que hay ahí, y a que además hay un juzgado especial que recibe a quienes cometen faltas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Lo que sucede en la Cuauhtémoc es por varios factores, uno de ellos es el hecho de que haya un juzgado especial llamado Guerrero que recibe generalmente las remisiones que hacen las personas que comercian o cometen faltas en el Metro”.

Agregó que ya sobre Cuauhtémoc 4, cerca del primer cuadro, hay remisiones de comercio ambulante o irregular; Cuauhtémoc 8, en Pino Suárez, hay muchas personas que se dedican al comercio informal y cometen faltas administrativas. En esos tres juzgados el índice de remisión es mayor, explicó.

Pero además del comercio informal, la presencia de franeleros también es otra de las razones por las que Cuauhtémoc tiene el mayor número de presentados ante los juzgados cívicos.

“En algunos puntos de la Roma se ha registrado el incremento de otro rubro, personas que se encargan de obstruir vía pública”, añadió Juan Manuel Hernández, en referencia a los llamados franeleros.

Después de la Cuauhtémoc les siguen las delegaciones Miguel Hidalgo, la Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

El funcionario capitalino indicó que los fines de semana y los días festivos como son el 15 de septiembre, Navidad y Año Nuevo son las fechas en las cuales se cometen más faltas.

Agregó que en ocasiones se puede pasar de una falta administrativa a una penal. Ocurre cuando una conducta es reiterada, que se registra por ejemplo en los conflictos vecinales, empieza con una mirada “mala” y deriva después en una agresión verbal y posteriormente física, y de ahí puede llegar a convertirse en penal.

“Si llega al extremo de los golpes corresponderá al médico legista calificar el grado de lesiones causadas. Si tardan en sanar menos de 15 días es el ámbito de juez cívico y su tardan más es el ámbito de la Procuraduría”, señaló.

Cuestionado sobre qué se requiere para tener mejores ciudadanos, estableció que aunque el Código Civil señala que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, sí se requiere de más difusión, concientización y no solo llevar un mensaje de la ley de cultura cívica, concientizar con ejemplos e invertir más recursos para hacer conocer a la población cuando cometen una falta administrativa, porque en ocasiones lo desconocen.

“Como cuando creen que por el hecho de traer un perrito no implica una falta, claro que puede implicar, dependiendo la naturaleza, hablo en todos los sentidos, tamaño fiereza y luego dicen ´lo traía con un lazo´, no era suficiente, debía traerlo con bozal, ‘ah es que yo no sabía’”, explica que así replican.

Otra falta que se registra es vender animales y por eso han sido remitidos jóvenes que venden cachorros en el centro de Coyoacán, y que alegan que no sabían. Por eso se requiere mayor difusión, añadió Hernández.

AJ