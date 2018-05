Meme Ferrari

¿De dónde salió el meme del Ferrari?: Aquí te explicamos su origen

Llevamos semanas viendo esto en redes: ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?, pero de dónde salió el meme

REDACCIÓN 15/05/2018 04:11 p.m.

¿De dónde salió el meme del Ferrari?, esa es una incógnita que muchos se hacen tras ver las redes sociales llenas de estas frases (FOTO TOMADA DE WEB)}

¿De dónde salió el meme del Ferrari? Hoy se volvió tendencia en Twitter Ferrari y todo gracias a los famosos memes que circulan en redes sociales como Facebook o Instagram, donde aparecen in sin número de imágenes relacionadas con la lujosa marca de autos.

De acuerdo con Publimetro, la nueva moda o "tren del mame", es ocupar este cuestionamiento "¿Cuándo has visto un Ferrari...?", para dar respuesta a los cuestionamientos más comunes de la vida diaria.

ORIGEN DEL MEME DE FERRARI

Según Merca20, el origen de lo que se ha convertido en alcance orgánico para la marca, tiene que ver con una entrevista realizada por la publicación TVNotas al actor Fernando Valencia, que ante la pregunta "¿te tatuarías?", respondió "a diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?".

Tras estas declaraciones, la marca Ferrari ha ganado gran visibilidad en redes sociales. Los usuarios han hecho uso de su creatividad para responder cualquier tipo de cuestionamiento usando el argumento de Ferrari y además mostrando que los vehículos deportivos de la firma Ferrari sí tienen calcomanías.

Gracias a este famoso meme, el impulso de la marca, según estimaciones de Tweetreach, hasta el momento, ha alcanzado un total de 6 millones 375 mil 852 impresiones así como 4 millones 609 mil 068 cuentas alcanzadas.

Cuando te das cuenta de que no tienes tatuajes, pero que tampoco eres un Ferrari... pic.twitter.com/4tS0MYuZ64 — John Sánchez JS 9 ® (@Re_desconfiado) 15 de mayo de 2018

???? NO TENGO TATUAJES

???? NO TENGO TATUAJES

???? NO TENGO TATUAJES

???? LO SIENTO SOY UN FERRARI — el jeringas (@ElJeringasLoko) 15 de mayo de 2018

El Ferrari que creen ser // El ferrari al que mas se podrian parecer... pic.twitter.com/CTEH7bxC8Q — ??Charlie Charlie (@guevaracarlos8) 15 de mayo de 2018

nl

LEA TAMBIEN ¿Cómo surgió el meme del "feto ingeniero"? La locura por el "feto ingeniero" no para, conoce su origen y diviértete con los mejores memes

LEA TAMBIEN Mujer es detenida por enviar 65 mil mensajes a hombre que conoció por Internet Tras la fallida cita con el hombre que conoció por Internet, la mujer acosaba a su víctima con mensajes y hasta se metiéndose a su casa

LEA TAMBIEN La maestra de Luis Miguel y sus memes del "7x1=1" La serie del cantante mexicano Luis Miguel no para de dar de qué hablar

LEA TAMBIEN Ladrón festeja bailando 'como Michael Jackson' y termina detenido (VIDEO) El ladrón de un negocio en Fresno, California festejaba su hazaña con un peculiar baile, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad este sábado.