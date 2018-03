Fotos

Orgías, bisexualidad, burdeles e infidelidades: Los escándalos sexuales que sacudieron a Hollywood

En Hollywood todo pareciera ser glamour, lujos, buena vida y fama, sin embargo, existe un oscuro mundo lleno de escándalos sexuales

Los escándalos sexuales de reconocidas celebridades, incluyen prácticas babilónicas como: Orgías, bisexualidad, homosexualidad, prostitución, burdeles, infidelidades y mucho más (FOTO TOMADA DE WEB)

Estos son algunos de los escándalos sexuales más mediáticos que han sacudido a Hollywood, los nombres de importantes celebridades han ocupado la portadas de medios internaciones, donde los han vinculado a prácticas babilónicas como: orgías, bisexualidad, homosexualidad, burdeles, Infidelidad y romances clandestinos.

EL BURDEL MÁS FAMOSO DE HOLLYWOOD

El más famoso burdel de Hollywood se llamó Hacienda Arms, en Sunset Strip, lo que pueden contar sus paredes daría para una enciclopedia de la lujuria. Los años 30 fueron de su mayor esplendor; su dueña, llamada Lee Francis, cobró tanta fama como sus clientes. La información que poseía esta mujer era tal que valía millones, con ella podía hundir la carrera de una estrella en un par de horas. Porque por allí pasaban Clark Gable, Spencer Tracy o Errol Flynn. Francis tenía comprada a la policía de Los Ángeles, uno de los sargentos era su amante y socio. Acabaron arrestándola, pero su negocio continuó: Ann Forrester, primero, y Brenda Allen, después, fueron sus sucesoras durante los años 40.

(En la imagen, fachada del Hacienda Arms de Sunset Strip en el año 2008)

LA VIDA SEXUAL ENTRE ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

Antes de casarse con Brad Pitt, la actriz Angelina Jolie fue célebre por sus curiosas costumbres sexuales: desde jugar con cuchillos en la cama hasta besarse con su hermano en público. En 2007, ya casada con Pitt, saltó a la portada de la prensa el trío que hizo con su marido y la top model Karolina Kurkova. En ese momento, la relación entre Pitt y Jolie no atravesaba su mejor momento y ellos trataban de reactivar la pasión por todos los medios posibles. Quizá por ello, después de una fiesta la pareja invitó a la modelo a su habitación para hacer un salvaje trío.

(En la imagen, Brad Pitt y Angelina Jolie posan en Londres el mismo año en el que se dio la noticia, 2007)

EL PRESUNTO ROMANCE QUE SOSTUVIERON JOHN TRAVOLTA Y TOM CRUISE

Aparentemente, la relación entre John Travolta y su esposa Kelly Preston es una de las más sólidas de Hollywood. Pero investigadores como John Randolph aseguran que este matrimonio no es más que una farsa, y no dejan de estallar escándalos que ponen en duda la heterosexualidad del protagonista de "Pulp fiction". Por ejemplo, el piloto Doug Gotterba, que jura y perjura que fue amante de Travolta durante seis años. O el masajista que demandó al actor por tocar sus genitales y preguntarle si quería tener relaciones sexuales con él y con "otra estrella de Hollywood". Quizá esa otra estrella sea Tom Cruise, con quien, según la revista norteamericana "Star", Travolta mantiene una relación homosexual secreta desde hace 30 años.

(En la imagen, los actores Tom Cruise y John Travolta conversando durante un evento. La mujer de Travolta, Kelly Preston, está con ellos)

LAS "FIESTAS SEXUALES" DE MARILYN MONROE Y FRANK SINATRA

"El sexo forma parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravilla con la naturaleza", solía decir Marilyn Monroe. No es ningún secreto que la rubia más famosa de Hollywood tenía una vida sexual de lo más ajetreada. Pero no supimos cuánto hasta el año 2010, cuando el FBI desclasificó un informe que revelaba que la actriz participó en "fiestas sexuales" con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y los hermanos Ted, Robert y John F. Kennedy. Las orgías se celebraban en un lujoso hotel neoyorquino, y se dice que hasta existían fotografías que constatan las perversiones, las cuales nunca salieron a la luz porque los Kennedy pagaron grandes sumas a los chantajistas.

(En la imagen, Marilyn Monroe de fiesta con Frank Sinatra. Fue en julio de 1962, una semana antes de la muerte de la actriz)

EL HIJO SECRETO DE ARNOLD SCHWARZENEGGER

En mayo de 2011, tras 25 años de matrimonio con la periodista Maria Shiver, el actor y político Arnold Schwarzenegger vio cómo su esposa le pedía el divorcio. ¿La razón? Los Angeles Times publicó una noticia que probaba que Arnold tenía un hijo ilegítimo, Joseph, de 10 años, fruto de las relaciones que mantuvo con una de sus empleadas del hogar. El protagonista de "Terminator" se vio obligado a reconocer a su hijo y pedir perdón.

Después de dejar el puesto de gobernador le conté a mi mujer lo ocurrido. No hay excusas y entiendo y merezco los sentimientos de rabia entre mis amigos y familiares, explicó Schwarzenegger. Su esposa no lo perdonó y terminaron divorciándose.

(En la imagen, Arnold Schwarzenegger compartió esta fotografía con su hijo Joseph en su cuenta de Instagram)

LA PASIÓN SADOMASOQUISTA DE JAMES DEAN Y MARLON BRANDO

"A Jimmy le gustaba el sexo con botas y cinturones. Y que lo quemaran con cigarrillos, por eso se ganó el apodo de Cenicero Humano". Cuando el escritor y cineasta Kenneth Anger escribió estas frases en su libro "Hollywood Babilonia", desmitificó de un plumazo al icono masculino de los años 50. Desde entonces, no han dejado de aparecer pruebas de su promiscua y retorcida sexualidad. La última, en 2016 en la biografía "James Dean: Tomorrow Never Comes", donde se habla de la relación sadomasoquista que el mítico actor mantuvo con Marlon Brando: según un viejo amigo de Dean, éste "adoraba a Brando y lo seguía como un perro fiel, pero él sólo lo usaba para sexo".

(En la imagen, Marlon Brando y James Dean, quien estuvo de visita en el rodaje de la película "Désireé" en 1954)

LAS ORGÍAS DE RYAN O´NEAL Y MELANIE GRIFFITH

Fue la propia actriz Tatum O'Neal quien ventiló sus intimidades en el libro de memorias "A paper life". Allí confirmó los rumores que corrían sobre ella. Cuenta que fue su padre, el actor Ryan O´Neal, quien la introdujo de niña en el mundo del sexo y las drogas. Pero, sin duda, el mayor shock del libro es el relato de cómo la actriz Melanie Griffith la llevó a una orgía en París cuando Tatum tenía solo 12 años.

Nos drogábamos e íbamos a fiestas salvajes. Un día, todos fumamos opio y hachís. Mareada, me dejé caer en la cama. Cuando levanté la cabeza, Melanie estaba con un chico y con la actriz Maria Schneider.

(En la imagen, Ryan O'Neal, Tatum O' Neal y Melanie Griffith).

ROMAN POLANSKI, 40 AÑOS PERSEGUIDO POR UNA VIOLACIÓN

Hollywood, 1977. Tras una sesión de fotos en casa de Jack Nicholson, el cineasta Roman Polanski, que entonces tenía 43 años, le da alcohol y drogas a una niña de 13 y abusa de ella. La joven lo denuncia por "violación y sodomía", pero el director solo se declara culpable de "intercambio sexual ilegal". En la víspera de su sentencia, Polanski huyó de América para refugiarse en Europa durante décadas. Ni siquiera asistió a recoger el Oscar que le dieron en 2002 por "El pianista". Cuarenta años después, el escándalo aún resuena.

Harta del acoso de la prensa, la denunciante, que hoy tiene 54 años, ha pedido que se cierre el caso, pues Polanski le pidió disculpas en 2009, tras ser detenido en Suiza. En la actualidad, el director vive en Francia y sigue perseguido por la justicia estadounidense.

(En la imagen, el director de cine Roman Polanski abandonando los tribunales con su abogado Douglas Dalto después de ser declarado culpable en 1977)

HEIDI FLEISS, LA "MADAME" DE LAS CELEBRIDADES

Procedente de una familia de clase alta, Heidi Fleiss, conocida en el medio como "la madame de Hollywood", construyó un auténtico imperio de prostitución cuyo secreto era la sepulcral discreción con que guardaba los nombres de sus clientes, entre los que había numerosos actores de Hollywood. Pero en 1994 la empresaria fue detenida por evasión de impuestos, proxenetismo y posesión de drogas, y su imperio se derrumbó. Ella mantuvo la boca cerrada, pero tres de sus meretrices decidieron sacar tajada del escándalo publicando el libro "You´ll never make love in this town again" (Nunca harás el amor en la ciudad otra vez), donde revelan los nombres y las perversiones de clientes famosos. Así fue como salió a la luz que Dennis Hopper era adicto a la lencería sexy, que Warren Beatty sufría eyaculación precoz, que Jack Nicholson disfrutaba abofeteando a las prostitutas cuando consumía coca o que Sylvester Stallone prefería mirar a dos chicas. Sea o no verdad, el libro fue un terremoto.

(En la imagen, Heidi Fleiss, la segunda hacia la izquierda, posa con otras mujeres en el "Monkey Bar", Pasadena, Los Ángeles en 1995)

EDDIE MURPHY Y SU AVENTURA NOCTURNA CON UN TRAVESTI

En 1997, Eddie Murphy se encontraba en pleno auge tras el éxito de "El profesor chiflado", en aquel entonces llevaba 36 años, casado, con tres hijos y un salario de 15 millones de dólares por película. Tal vez quiso celebrar su buena fortuna, sin embargo, su desliz se hizo público. Un viernes a las 4:45 de la madrugada iba en coche por el barrio de West Hollywood cuando paró y recogió a un travesti de 21 años que atendía por Atisone Seulili, el actor corrió con tan mala suerte que a los tres kilómetros, la policía paró el coche para detener al travesti por ejercer la prostitución. El episodio se convirtió en un escándalo que hizo tambalear su vida privada y profesional.

(En la imagen, Eddie Murphy en los People's Choice Awards de 1997, el año del escándalo)

LAS ACUSACIONES DE LINDSAY LOHAN A JENNIFER LAWRENCE

La actriz Lindsay Lohan no es un ejemplo de discreción, sobre todo cuando se toma una copa de más. Era el año 2014, cuando Lohan dio una jugosa entrevista en la que su blanco favorito fue su archienemiga, la también actriz Jennifer Lawrence, acusándola de ciertas prácticas deshonestas relacionadas con su profesión.

"Jennifer es muy falsa y, además, yo no tengo necesidad de hacer sexo para conseguir papeles". La noticia, con el altavoz de Internet, se expandió y supuso un escándalo que duró semanas. Jennifer no rebatió las acusaciones de Lohan, pero le mandó un mensaje en una entrevista de televisión en la que hablaba del cansancio que le provocaba la promoción de una secuela de "Los juegos del hambre".

Tengo el mismo grado de agotamiento de Lindsay Lohan, pero sin drogas o alcohol.

(En la imagen, Jennifer Lawrence en el estreno de "X-Men Apocalypse" en Londres en 2016)

