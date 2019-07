Piedra en el Zapato

BERNARDO LEÓN

El asesor del Municipio de León, Bernardo León, tendrá que ajustar el plan de seguridad local al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el proyecto de AMLO es muy parecido al que había presentado Bernardo León para la Secretaría de Seguridad de León: La policía de proximidad y las Justicia cívica. Sí León se hubiera esperado 6 meses, se habrían ahorrado varios millones de pesos.

JUAN CARLOS MURILLO

El otro súper asesor de seguridad, Juan Carlos Murillo, no ha justificado los honorarios. Ha cobrado varios millones y no se ve su trabajo. Los proyectos de la mesa de seguridad no concretan y no avanzan. La realidad es que se ha gastado mucho en asesores con la promesa de que darán resultados. Hay que esperar.

ROLANDO ALCÁNTAR

El diputado del PAN, Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad, está dando seguimiento a los temas de seguridad del Estado y los municipios, y se esperan aportaciones del Legislativo. Queda claro que los diputados tienen que meterse al tema y no solo para criticar, sino para contribuir. Es evidente que se van a necesitar algunas reformas para dejar a los criminales en la cárcel cuando sean detenidos.

RICARDO ORTIZ

El presidente de Irapuato, Ricardo Ortiz, llamó la atención al decir que ya no quiere taparle la cara a los criminales que son detenidos. Les cubren el rostro cuando se anuncian las capturas por respeto a sus derechos, pero los delincuentes no respetan los derechos humanos de los ciudadanos. Una vez más Ricardo Ortiz desafía a los derechos humanos, con el argumento de que las autoridades están preocupadas por recuperar la tranquilidad y la paz.