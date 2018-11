YEIDCKOL POLEVSKY,

presidenta de Morena, aún no acaba de salir de cacería. Hace unos días le contábamos aquí que el ex presidente del PAN y ex líder del Congreso de Sinaloa, Roberto Cruz, se dejó fotografiar con senadores de Morena de esa entidad. Pues resulta que el desprecio que enfrentó Cruz por parte del equipo de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, lo echó a los brazos de Morena, a donde va por la dirigencia del partido. Nos cuentan que con esa caballería es indudable que el próximo gobernador de Sinaloa será de Morena. Apúntenlo de aquí al 2021.