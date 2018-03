ex presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), fue la sorpresa en la lista de plurinominales para la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La colimense no milita en ese partido y oficialmente no tenía relación con organismos políticos, además de que nunca ha tenido un cargo de elección popular. Aunque se le atribuía mantener una relación sana y estrecha con Los Pinos, no dejó de asombrar ver su nombre en el lugar número seis en la lista de la quinta circunscripción por el estado de Colima para el proceso de elecciones de julio.



