VICTOR HUGO ROMO,

¿azuza a sus huestes? Resulta que en la alcaldía Miguel Hidalgo aún hay operadores del ex alcalde Víctor Romo a quienes ven como la mano detrás de un grupo de trabajadores de Nómina 8, al grado de organizar protestas contra la nueva administración por no permitirles continuar de aviadores. ¿A quién señalan? Al parecer presunta instigadora es Irma Vázquez, ex subdirectora de Capital Humano en la pasada administración. El pleito es porque no pueden seguir cobrando en la nómina de la alcaldía sin acudir a laborar... habrá que estar atentos.

