denunció que este miércoles sesionó la Comisión de Hacienda en el Senado con apenas cuatro legisladores de Morena. No había quórum, expuso la senadora del PRI. Pero, agregó, para rellenar o cumplir el requisito legal se dijo que otros senadores de Morena dejaron su voto por escrito y firmado. ¿Tendrán idea de lo que avalaron? Quizá no sea tan relevante, pero eso suena al añejo levantadedos del pasado, ¿o no?