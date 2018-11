TOMÁS RUIZ

es otro personaje implicado en otro audio que también circuló ayer domingo. Ahí, el político supuestamente habla del miedo que tienen empresarios al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No se puede saber con exactitud si se trata del ex funcionario del gobierno de Javier Duarte, pero de que la temporada de caza ha empezado, no hay duda. La pregunta es: de quién es la mano que graba... perdón, que mece la cuna.