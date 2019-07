tachó de cobarde a Carlos Urzúa. La diputada de Morena arremetió contra el extitular de Hacienda por no dar pelos y señales de conflicto de interés e influencias nocivas. Quizá no haya que buscarle mucho: Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, señalado así incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador; Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, y la titular de Energía, Rocío Nahle. No hay que buscarle mucho, diputada.