TAMALIZA energética.

No, no es lo que se está imaginando. En el décimo foro de análisis la Reforma eléctrica (uno de los más enriquecedores en materia de datos y cifras a favor y en contra) hubo tamales para presentes y ponentes. La razón fue celebrar el día de la Candelaria y no una cortesía con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, después de que no acudió a la primera invitación que le hizo la Cámara baja. Los tamales, dicen, fueron cortesía de la Junta de Coordinación Política que preside el PRI, quien encabezó el evento.

