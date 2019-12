no ve cómo apagar incendios. No sólo los mercados que sospechosamente arden, la violencia que no cesa o la contaminación que amenaza a los capitalinos. Este jueves los teatreros y promotores culturales capitalinos se reunieron para que este viernes le presenten una serie de exigencias, porque la cultura en la capital del país está haciendo agua. Y no, la cultura no puede ser vista como algo no relevante porque la cultura puede ayudar a prevenir la violencia. Ya veremos que resulta del encuentro de este viernes.