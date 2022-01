SERGIO GUTIÉRREZ LUNA,

el extrañamiento. Los partidos de oposición alistan un extrañamiento contra el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro por su denuncia penal contra el INE. El PRD presentará el documento y durante su exposición le respaldan las bancadas de PRI, PAN y hasta Movimiento Ciudadano (si no cambia de parecer). Hay quienes no descartan que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, apoye la propuesta para no contravenir al presidente López Obrador quien desaprobó la medida en la conferencia mañanera del 27 de diciembre.

