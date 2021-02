SALOMÓN CHERTORIVSKI,

precandidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, resultó ser una sorpresa para las tribus del sol azteca en la capital del país, que al inicio de las precampañas no le veían posibilidades. Será el jueves 18 de enero que ese partido dé a conocer los resultados de la encuesta que definirá al candidato entre el ex secretario de Desarrollo Económico, Alejandra Barrales y Armando Ahued, y aunque su dirigente en la metrópoli, Raúl Flores, diga que el candidato o candidata se definirá en Consejo Electivo y la encuesta solo será para orientar el voto de los consejeros, los aspirantes que no queden en primer lugar en el sondeo, tendrán que apoyar al puntero, aunque las precampañas aún no concluyan.

