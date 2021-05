SACERDOTE CONTRA LA 4T.

El párroco Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, dio una cátedra virtual donde criticó a "un gobierno que atenta contra la inteligencia del pueblo organizando la rifa de un avión que no se rifa". "¡Por favor, no somos estúpidos!", sentenció. Y llamó a la reflexión del voto "desde los valores cristianos", criticando la "lógica marxista" de "eliminar a los malos". No dijo nombres ni partidos... pero, al buen entendedor.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.