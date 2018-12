RUBÉN BELTRÁN,

ex subsecretario de la SRE y ex embajador en Rusia y Chile, se despidió del servicio exterior mexicano mediante una carta, tras 25 años de carrera diplomática. Agradeció al ex canciller Luis Videgaray y a otros 12 a cuyas órdenes estuvo en todo ese tiempo. Por cierto, nos dicen que una de las experiencias más interesantes fue con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y que se verá reflejada en un libro de más de 500 páginas que está por ver la luz.