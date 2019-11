ROSARIO PIEDRA

comparecerá ante la prensa este jueves. La presidenta de la CNDH dará su primera conferencia de prensa en medio del fuego a discreción lanzado por el PAN. Los senadores impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los gobernadores panistas amenazan con no reconocer las recomendaciones de la CNDH. Y nos dicen que el panismo no bajará la guardia. Es decir, que le harán la vida de cuadritos tooooodo el tiempo. La nueva ombudsperson no tendrá en su presidencia un día de campo, es la advertencia azul.