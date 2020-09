ROSARIO PIEDRA IBARRA

dice que no tiene por qué renunciar a la CNDH. Pese a que no ha podido resolver el conflicto con familiares de víctimas, ya Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entró al quite. Ahora está citada en el Senado... donde nos dicen que la van a apapachar desde Morena.

