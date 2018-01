hijastro del gobernador de Morelos Graco Ramírez, se perfila para la candidatura al gobierno de ese estado por el PRD, en un acuerdo no escrito que, según nos informan, pactaron con el PAN para que éste partido postule a algún candidato débil. A pesar de que en este estado no se firmó una coalición, también se dice que el PAN pondría como candidato a la alcaldía de Cuernavaca al diputado Javier Bolaños a cambio de que el PRD postule a un contrincante no competitivo, nos comentan.



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información