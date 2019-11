ROCÍO NAHLE

desmintió desabasto de gasolinas en México. Desde Pemex surgió la alerta de que un hackeo Pemex y que eso impactaría en el abasto de combustibles. Aunque el director no se molestó en enviar ningún tuit, la secretaria de Energía escribió hasta en mayúsculas –lo que en redes sociales se interpreta como gritos- que no hay tal. Sin embargo, este espacio tiene otros datos y según se sabe desde hace algunos meses se cancelaron contratos de software por la austeridad y aunque se alertó de riesgos, la orden fue terminante. El 27 septiembre se les cayó un elevador de la torre principal en Marina Nacional... por falta de mantenimiento, como confirmó La Silla Rota. El fantasma de enero no debe repetirse.