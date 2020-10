¿ROBO DE MEDICINAS

contra el cáncer? Los padres de niños con cáncer tienen dudas en torno al asalto de un "comando fuertemente armado" que se llevó 37 mil piezas de medicamentos. No son aspirinas, sino productos que no se pueden vender porque el cliente sería un sector específico que sabe cómo y dónde lo consigue. No los tenían, acusan los padres. Se les enreda y mientras tanto José Alonso Novelo, titular de Cofepris, escurrió el bulto en el Senado, donde apenas un par de senadoras cuestionaron al respecto. Alguien está mintiendo aquí...

