exgobernador de Nayarit, reapareció después de un año fuera de la esfera pública, en un evento familiar. Entrevistado por los medios, dijo no estar preocupado por los delitos que le adjudican, entre ellos enriquecimiento ilícito, y culpó a quien fuera líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, de juzgarlo sin argumentos. El tema que no tocó fue el de su exfiscal, Édgar Veytia, juzgado en Estados Unidos por su relación con bandas criminales y quien era considerado cercano al ex mandatario.