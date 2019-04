ROBERTO GIL

propone la venta de tamales fríos y las conchas duras para reducir la obesidad. La propuesta de una legisladora de Morena para inhibir el consumo de alcohol fue que las cervezas no se vendan frías. De inmediato los tuiteros les tundieron en redes. Por eso el ex secretario particular de Felipe Calderón tuvo la idea millonaria, obviamente ironizando, de que para reducir los índices de obesidad pues que se vendan tamales fríos y conchas duras. Esto se está saliendo de control.