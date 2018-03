ex aspirante a la alcaldía de Benito Juárez por la vía independiente y ex embajador de México en Cuba, se sumó al equipo de campaña de la candidata de la coalición "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales; su labor será de Enlace con la Sociedad Civil. Se encargará de captar la reflexión de la ciudadanía, estimularla y retroalimentar la campaña. El ex fundador del extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) renunció a su aspiración "sin partido", luego que el colectivo al que pertenecía Podemos Juntos registrara irregularidades en las firmas de sus aspirantes.



