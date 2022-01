RICARDO MONREAL

se queda. Nos cuentan que al desaparecer la comisión para investigar abusos en Veracruz, el bloque de senadores de Morena que se aglutinaron para boicotearla se quedó sin materia... y en una de esas hasta sin reunión previa a la plenaria de la bancada. También nos dicen que no habrá cambios en la coordinación a cargo del zacatecano. "No le conviene a Morena en este momento dividirse a la mitad. No le conviene al Presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad", dijo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.