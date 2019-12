afina el relevo en la Corte. Margarita Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana Bernal comparecen en comisiones este miércoles y más rápido que inmediatamente la idea es llevar la votación al pleno del Senado. Si no repiten el papelazo de la elección de la presidenta de la CNDH, ahora hay indicios de que en la oposición no ven nada mal a por lo menos dos de las tres candidatas, y en particular una muy cercana a Palacio Nacional.