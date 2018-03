REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

abanderado de la coalición que agrupa a PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, dejó sembrada la duda sobre los verdaderos motivos por los que no acudió a una gira que tenía programada en Washington. Nos aseguran que el político queretano no se arredró por el hecho de que la dirigente priísta Claudia Ruiz Massieu se le haya adelantado a presentar el panorama político mexicano ante la OEA. No, lo que tendría sin dormir a Anaya sería versiones provenientes de que nación vecina según las cuales su visa de entrada a la Unión Americana está en peligro.