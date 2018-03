director de la Facultad de Derecho de la UNAM, enfrenta las críticas de sus colegas y grupos dentro de la institución por el solo hecho de haberse reunido en un restaurante con el aspirante a la Presidencia de la República de la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Meade. El académico ha sido blanco de una persecución dentro de la universidad de quienes lo tachan de violentar los reglamentos sobre no apoyar a un sólo partido político sino ser abierto con todas las expresiones políticas, pero la realidad es que Contreras Bustamante sostuvo una reunión no institucional que no descarta que después las realice con otros aspirantes.



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información