RAQUEL BUENROSTRO

, oficial mayor de la SHCP, tiene con el Jesús en la boca a la industria farmacéutica. Nos platican que la licitación para la compra consolidada de 2020 tiene un retraso importante, ya que en años anteriores el proceso ya estaba en curso en este mes. Hasta ahora no hay una fecha exacta para que se publiquen las prebases, aunque extraoficialmente se sabe que saldrán a finales de octubre y que el 30 de noviembre se tendría que dar a conocer el fallo. Prevén que sea una compra muy de prisa como la que se hizo en junio pasado, pero ven mayor riesgo de desabasto porque ahora no hay un respaldo de medicamentos adquiridos. ¿Será que Hacienda y Salud lo tienen todo fríamente calculado o más bien no midieron bien el agua a los camotes?