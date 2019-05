RAQUEL BUENROSTRO

no hizo la tarea a tiempo. La oficial mayor de la SHCP, a pesar de que parece ser las más aplicada de la 4T, contuvo la respiración porque este jueves se publicaría la convocatoria para la licitación de la compra consolidada de medicamentos y material de curación, pero no sucedió. Así se retrasa más el proceso de adquisición que de por sí ya está a contrarreloj. Se rumora que la convocatoria no salió porque todavía tuvieron que hacerle ajustes de último minuto, pero podría publicarse mañana o el lunes.