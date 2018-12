RAFAEL MORENO Valle,

coordinador de los senadores del PAN, no es muy democrático. De hecho "es del conocimiento general que no es una persona muy democrática que digamos y que todo lo que tenga que hacer para lograr sus objetivos, lo hace, como el amago y todo tipo de intervenciones. Es muy problemático competir (con él)". No, eso no lo dijo Miguel Barbosa, excandidato de Morena a la gubernatura de Puebla derrotado por Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle. No. Lo dijo Damián Zepeda ¡integrante de la bancada del PAN en el Senado! No, pues con esos compañeros...