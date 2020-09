PORFIRIO MUÑOZ

Ledo no suelta a Morena. Ahora dio declaraciones al diario español El País y siguió tundiendo al avispero. Por lo pronto, Mario Delgado no se sale del guión y sostiene que no tiene padrino. Por lo pronto se van decantando las posibilidades en Morena... a ver quién sale vivo.

