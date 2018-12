PORFIRIO MUÑOZ Ledo,

presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que entrar al quite del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien fue a San Lázaro a pedir un milagro... perdón, a explicar el presupuesto. La oposición le armó una rebambaramba por lo que el experimentado Muñoz Ledo les lanzó un estate quieto a los opositores: "el presupuesto no es una piñata". Los "neoliberales" hablaban de una "cobija" que por más que se estire acaba descobijando a algunos. Era cobija, pero no es piñata...