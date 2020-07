PERIODO EXTRA

a la vista. Los grupos parlamentarios de Morena impulsan ya otro periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para abordar la reforma al sistema de pensiones. En la Cámara de Diputados también quieren modificar la Ley de Adquisiciones para permitir la compra de medicamentos en el extranjero. En el Senado apenas discutirán este lunes qué otros temas podrían tratarse. A ver si las discusiones no se contaminan con los señalamientos y acusaciones que ha hecho el enfermito ex director de PEMEX,sobre supuestos sobornos a ex legisladores del PRI, PAN y PRD, a cambio de aprobar las reformas estructurales.

