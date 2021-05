burlan la ley. La Comisión de Quejas del INE ha tenido que resolver sobre quejas interpuestas sin materia. Y no porque no sean importantes, sino porque los partidos políticos que podrían ser sancionados, implantaron nuevas estrategias: promueven indirectamente a sus candidatos cuando estos son conductores de TV o locutores de radio. El caso más reciente fue María Elena Guzmán Navar candidata del Verde y conductora de TV. Antes, un locutor de radio en Zacatecas quien aspira a un cargo local... Cuando el INE analizó la queja interpuesta para emitir una sanción, resulta que ambos dejaron recién de realizar estas actividades, por lo que ya no hay materia para emitir una sanción... Otra estrategia es que emiten spots contra sus adversarios que se transmiten solo por uno o dos días, y el resultado es el mismo: cuando la queja llega al INE, el spot ya fue...

