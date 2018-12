OMAR FAYAD,

gobernador de Hidalgo (PRI), no cabía de contento porque el presidente López Obrador le agradeció que haya actuado institucionalmente en todo momento. Pero no le fue del todo bien a Fayad porque asistentes le gritaron "¡fuera!", sin que el presidente saliera en su auxilio. Por cierto, nos dicen que no es el único gobernador a quien agradece López Obrador.