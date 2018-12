OCTAVIO ROMERO,

director de Pemex, rompió el silencio. Ayer le comentábamos que había permanecido en su habitual bajo perfil. Sin embargo, este lunes justamente dijo varias verdades a la periodista Carmen Aristegui. Los contratos, por ejemplo, estarán bajo lupa. Hubo poca inversión en exploración, denunció. PMI "no le rinde cuentas a nadie", reveló. "Hay actos de corrupción... pero son funcionarios, no la empresa", afirmó, aunque no profundizó en el caso Odebrecht. Y sobre democracia sindical, tampoco testereó al sempiterno Carlos Romero Deschamps y habló de "respeto absoluto a la vida sindical". Vamos a ver de qué tamaño es la sacudida.