NAYIB BUKELE

y Arturo Montiel tienen algo en común. A finales del siglo pasado el ex gobernador del Estado de México causó polémica por su propaganda de campaña en la que decía que los derechos humanos eran para los humanos, no para las ratas, en alusión a los delincuentes. Pues el presidente de El Salvador dijo este miércoles que "no vengan a pedir derechos humanos para los pandilleros", tras difundir fotos con filas de presos desnudos, como parte de la estrategia contra covid-19 en su país. Ellos "pierden sus derechos al violar los de otros, así que jódanse". ¿Nadie en el mundo hará nada? ¿Se vale todo en la guerra al coronavirus?