MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES,

gobernador de Veracruz, admitió que con una posible detención de Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, no se garantizaría el aseguramiento de sus bienes para regresar el dinero a las arcas. Como se ha dicho, parte de los recursos que fueron desviados por el ex mandatario fueron a dar a manos de sus familiares, incluyendo su cónyuge.