gobernador de Veracruz, advirtió que él no aprobará aguinaldos a los trabajadores del estado pues para diciembre él ya no será gobernador, a pesar de que ese dinero está considerado en el presupuesto anual. Dijo que recibió un estado endeudado por su antecesor, y por tanto las arcas están casi vacías. El gobernador electo, Cuitláhuac García dijo que procederá penalmente contra el panista si no fluyen los recursos para los trabajadores.





