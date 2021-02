MAURICIO GÓNGORA,

ex aspirante del PRI a la gubernatura de Quintana Roo y también ex edil de Solidaridad, fue alcanzado ayer por fin por una larga y documentada herencia de malos manejos en esa alcaldía, para los que recibió protección de su tutor político, el ex también encarcelado Roberto Borge. Nos dicen que el próximo en la lista es Juan Pablo Guillermo, al que Borge tuvo a cargo de la muy manoseada tesorería estatal. El anda prófugo, pero al parecer más bien no lo han buscado en Mérida, donde se la ha visto disfrutar de los panuchos y el chocolomo.

