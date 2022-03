¿MASACRE EN MICHOACÁN?

No hay cuerpos ni hay claridad en torno a lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán. La Fiscalía estatal ha admitido que fue un choque entre dos cárteles y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ojalá que no sea cierto”. Pero su partido, Morena, expuso: “francamente la descomposición social que generó el neoliberalismo no será fácil de superar”. Así las cosas…

